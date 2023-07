Napoli, l'agente di Kvaratskhelia a Dimaro: l'incontro con De Laurentiis

E allora, di nuovo lui. Sempre Victor: leader in campo, leader del mercato. Ieri, con una prestazione da assatanato anche senza gol, ha confezionato una grande risposta ai tifosi innamorati e comprensibilmente preoccupati: lui lotta, lui è sempre lo stesso anche in una fase delicata dal punto di vista contrattuale. Adl e il suo agente Roberto Calenda continuano a lavorare per sbloccare la trattativa , per trovare quell’accordo tanto atteso che non è ancora stato annunciato. Ieri, nel frattempo, è sbarcato a Dimaro il manager di Kvara . Jugeli: anche il gemello di Victor sta discutendo il prolungamento fino al 2028 con ritocco.

Il calcio e il mercato. E poi la sintesi del tutto: Victor Osimhen, certo. Lui è il gioiello della corona e ha pure lo scettro. È il re dei centravanti, un pezzo pregiatissimo che fa scuola, opinione e gola. E in questo momento più notizia del solito:, la capitale di un’estate di affari che il Napoli in questa fase sta gestendo con relativa calma, ma con un obiettivo dichiarato da De Laurentiis per tirare le somme in vista della prossima stagione: il presidente ha detto che il 12 agosto, e dunque alla fine del ritiro di Castel di Sangro, sarà in grado di dire dove potrà arrivare la squadra e cosa potrà fare. Che tipo di stagione potrà vivere, insomma: una previsione legata indissolubilmente al mercato. E ai suoi gemelli d’oro:, per il gran finale delle passerelle dei manager, è arrivato Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Un saluto, la versione ufficiale. Più verosimilmente l’occasione per riprendere con

Napoli-Spal, Osimhen voleva il gol

Lo stadio (virtuale) dei tifosi del Napol i fa il tifo: milioni e milioni di persone con il fiato sospeso. Ma da ieri anche orgogliose non solo per la prestazione di Osi con la Spal: dopo un insolito periodo di silenzio social, mondo regolarmente frequentato, il leone è tornato a ruggire. E lo ha fatto con la maglia del Napoli: ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale cinque immagini, cinque scatti dei suoi allenamenti in Val di Sole, con tanto di conclusione in acrobazia. E in calce, l’emoji del leone. Appunto.

Napoli, quali sono gli altri rinnovi?

Per il resto, il rinnovo di Mario Rui fino al 2026 sarà formalizzato a Castel di Sangro, e lo stesso dovrebbe accadere con Zielinski. In scadenza nel 2024: il primo incontro tra De Laurentiis e il suo agente Bolek è stato produttivo, tanto da propiziarne un secondo e da guardare con grande ottimismo al futuro (con ingaggio inferiore rispetto a quello attuale: 4,8 milioni per l’ultima stagione). Zielo ha sempre voluto il Napoli e ha rifiutato una super offerta araba, dell’Al-Ahli, e poi anche la corte della Lazio, del suo maestro Sarri.

Caccia all'erede di Kim: tutti i nomi

Parallelamente, continua la ricerca del difensore: la rosa dei candidati è ampia per tutta una serie di esigenze - dai parametri economici alle caratteristiche - ma esiste una classifica. Come sempre: il prediletto è Max Kilman, 26 anni, inglese del Wolverhampton valutato 40 milioni. A seguire: Kevin Danso del Lens, 24 anni, entrato-uscito-rientrato nella lista e valutato una trentina di milioni. E ancora: Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria che piace anche a Fiorentina e Lipsia. E poi: Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg.