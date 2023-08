Raspadori rinnova con il Napoli, è ufficiale: il comunicato

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli , ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028. L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota sul sito del club azzurro. Questo il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028".

Il Napoli ha blindato Raspadori: è ufficiale

Il Napoli ha postato anche la foto della firma avvenuta in ritiro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Nei giorni di Osimhen, col suo procuratore Calenda tornato in ritiro, ecco l'annuncio del prolungamento per Raspadori, acquistato un anno fa dal Sassuolo. L'attaccante aveva firmato un contratto di cinque anni e ora la durata dello stesso passa dal 2027 al 2028.