"Napoli, offerta ufficiale al Corinthians per Murillo: le cifre"

Offerta ufficiale del Napoli al Corinthians per Murillo Santiago Costa dos Santos , più semplicemente Murillo, anni 21, difensore brasiliano seguito con interesse come ipotetico erede di Kim. Dal Brasile raccontano dell'affondo deciso da parte di De Laurentiis: secondo Espn, infatti, il club azzurro avrebbe offerto tra i 15 e i 18 milioni di euro, bonus compresi, cifra che accontenterebbe la società brasiliana (che aveva inizialmente chiesto 20 milioni).

Napoli-Murillo, ore decisive: cosa raccontano dal Brasile

Non solo: nelle prossime ore, esattamente domani, gli agenti del calciatore - si legge - incontreranno il Napoli per discutere dell'ingaggio del centrale. Murillo è una richiesta di Garcia e la sua possibile nuova destinazione è legata anche all'arrivo da pochi giorni di Verissimo al Corinthians. Sul centrale c'è anche il Siviglia così come la Fiorentina, ma ora il Napoli è in pole e accelera.