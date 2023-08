Napoli, Garcia: "Futuro Osimhen in Arabia? Chiedete a lui"

Garcia e il futuro di Osimhen: "Chiedete a lui"

Ecco le dichiarazioni del tecnico francese: "Osimhen? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno in Arabia. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui".

"Ho ricevuto chiare indicazioni"

Sull'amichevole: "Queste gare sono fatte per fare degli esperimenti. Oggi c'era più di metà squadra nuova, anche quelli che hanno giocato fuori ruolo, come Ostigard che ho schierato a centrocampo, hanno fatto bene. E' stato un match vero, loro avevano qualità e fisicità. Noi abbiamo risposto bene, sono contento. Ho ricevuto delle chiare indicazioni. Mario Rui martedì dovrebbe tornare in allenamento e Anguissa lo avremo per la prima di campionato. Turnover? Alcuni li abbiamo preservati, altri hanno 'infortuni di mercato'. Non ho nulla da dire. Io sono contento, le cose vanno avanti. Speriamo che contro l'Apollon possiamo vedere una squadra molto vicina a quella della prima di campionato. Natan? E' un giovane, uno che non ha paura di giocare alto. E' forte, ma lasciamogli il tempo per crescere".