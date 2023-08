Diretta Napoli-Augsburg: comincia la terza amichevole a Castel di Sangro

Alle 18.30 palla al centro per la terza amichevole del Napoli a Castel di Sangro. Allo stadio Patini sfida all'Agsburg che ieri ha perso 2-1 contro la Salernitana. Garcia dovrà rinunciare a diversi calciatori come Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen. Proprio su quest'ultimo aleggiano ancora dubbi relativi al rinnovo. Intanto Natan è appena sbarcato a Castel di Sangro dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

18:31

Napoli-Ausburg, si comincia

1' - Comincia la terza amichevole del Napoli a Castel di Sangro.

18:28

Squadre in campo, a breve si comincia

Ecco l'ingresso in campo delle due formazioni, pochi minuti e avrà inizio il match. Grande atmosfera sugli spalti, lo stadio Patini è gremito.

18:15

Raspadori jolly: Garcia punta su di lui

Altra chance per Raspadori che, in attesa di vedere lo schieramento in campo del Napoli, dovrebbe partire come con la Spal da mezzala a destra nel centrocampo a tre disegnato da Garcia con Lobotka ed Elmas. Una soluzione che dunque potrebbe essere riproposta. Raspadori nel corso di questi due ritiri ha anche giocato come punta ed esterno a destra. Un vero e proprio jolly.

18:05

Napoli, i tormenti di Osimhen: il contratto e l'infortunio

Assente per oggi sarà l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, il cui destino è ancora in bilico. Il rinnovo, infatti, non si sblocca. Ieri è tornato in ritiro il suo agente Calenda per provare a raggiungere quanto prima l'intesa col club azzurro.

18:00

Natan arriva a Castel di Sangro: ecco il nuovo acquisto

Il brasiliano Natan, anni 22, ormai ex Red Bull Bragantino, è appena arrivato in Abruzzo. Dopo aver svolto le visite mediche a Roma ecco il nuovo centrale, erede di Kim, che assisterà all'amichevole della sua nuova squadra. Per lui giro di campo, primi scatti e un saluto ai tifosi.

17:55

Garcia cambia ancora: il Frosinone si avvicina

Ancora una volta, date le circostanze e gli assenti, Garcia cambia l'undici iniziale, stavolta a differenza del Girona in campo subito i potenziali titolari di Frosinone con Politano, Lozano e Raspadori in campo con Lobotka ed Elmas. In difesa preferito Ostigard a Juan Jesus.

17:45

Napoli, ecco la formazione ufficiale

Sono state appena comunicate le scelte di formazione di Garcia per l'amichevole contro l'Augsburg. Come previsto, c'è Simeone in attacco e ci sono dall'inizio sia Politano che Lozano. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano, Simeone. A disp.: Contini, Idasiak, D'Avino, Demme, Juan Jesus, Russo, Zerbin, Obaretin, Zanoli. All. Garcia.

AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Demirovic, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Breithaupt, Michel, Winther, Elngels, Colina. A disp.: Koubek, Berisha, Stanic, Sarenren Bazee, Zehnter. All. Maasen.

17:40

Natan ha svolto le visite mediche

Oggi, intanto, è il Natan-day: il nuovo difensore del Napoli, anni 22, prelevato dal RB Bragantino, ha svolto le visite mediche durate cinque ore a Villa Stuart a Roma. C’erano i suoi manager, il dottor Canonico e il responsabile dell’area scout Maurizio Micheli. Verso la fine è arrivato anche il professor Mariani.