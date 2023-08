Napoli, offerta per Gabri Veiga: i dettagli

Preso il difensore centrale, prosegue il lavoro del Napoli per il mercato in entrata, con un occhio di riguardo per il centrocampo. Gli azzurri continuano a cercare un rinforzo per quel reparto. Nella lista dei possibili arrivi, dove rimane saldamente anche Teun Koopmeiners, c'è anche Gabri Veiga, per il quale è stata fatta un'offerta ufficiale.