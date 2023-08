Mario Rui, l'agente: "Vuole restare al Napoli ma con la giusta offerta..."

"Mario Rui vuole restare a Napoli e abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere". Ad annunciarlo a Tv Play è Mario Giuffredi, procuratore del terzino portoghese. Eppure il rapporto tra le parti, tra il giocatore e il club, potrebbe interrompersi perché, come ha chiarito Giuffredi, "De Laurentiis non ha riconosciuto il giusto valore al mio assistito".