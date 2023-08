Assalto Lazio per Mario Rui: rinnovo con il Napoli in bilico, i dettagli

ROMA - Audero voleva l’Inter , i suoi agenti (gli stessi di Inzaghi ) erano ieri in sede in via della Liberazione a Milano per chiudere il trasferimento, e Lotito ha bloccato la cessione di Maximiano all’ Almeria . Gli spagnoli sono pronti ad acquistarlo con obbligo di riscatto a 9,5 milioni. L’accordo con la Lazio è stato raggiunto nel week-end, ma senza la garanzia di un sostituto (come era successo a gennaio, quando si era fatto avanti il Nottingham Forest ), Sarri e il presidente non autorizzano la cessione del portoghese. La Lazio pensava di prendere Audero , in uscita dalla Samp : prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, l’intesa era stata trovata. L’ Inter , invece, ha piazzato il sorpasso attraverso lo scambio di prestiti con Stankovic , cercando di accontentare la Samp , tentata da Lotito per la formula. Il portiere a Milano partirà come riserva di Sommer ma guadagnerà uno stipendio più elevato.

Handanovic

La Lazio può cedere Maximiano e puntare su un altro portiere come vice di Provedel? Ieri da Formello prevaleva l’idea di andare avanti come nella passata stagione, il portoghese se sfuma Audero. In realtà qualche nome era già trapelato a metà luglio. Samir Handanovic, 39 anni, svincolato dall’Inter, era stato proposto alla Lazio. Un’opportunità da valutare. La candidatura dello sloveno è riemersa ieri sera e non resta troppo tempo per decidere: l’Almeria aspetta Maximiano, prendere o lasciare. Erano uscite anche indiscrezioni legate al nome di Lorenzo Montipò, 27 anni, ex Benevento, sotto contratto sino al 2025 con il Verona.

Pellegrini caldo

Resta, invece, la priorità del terzino sinistro. Ci sono due nomi sul tavolo: Luca Pellegrini e Mario Rui. La Juve avrebbe aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto (non obbligo) a 8 milioni. Per mettere in piedi un prestito biennale, Luca (scadenza 2025) dovrebbe prolungare di un anno con i bianconeri e spalmare l’ingaggio. Si cominciano a profilare condizioni vantaggiose per Juve e Lazio. Proprio in queste ore, sarebbero in corso contatti tra le due società. Luca si sta allenando alla Continassa, è fuori dai piani di Allegri, cerca una sistemazione. Ha aspettato la Lazio per due mesi, convinto di centrare il traguardo: aveva già compiuto un sacrificio economico a gennaio (rinunciando a mezzo milione), ora difende il contratto garantito sino al 2025. Ha detto no al Nizza, ci sono dei contatti con il Milan (Pioli cerca un vice di Theo Hernandez), possono essere le ultime ore per riaprire il suo sogno della Lazio.

Spiraglio Rui

Lotito e Sarri, contestualmente, seguono la trattativa tra Mario Rui e il Napoli per il contratto in scadenza nel 2025. Fumata grigia, tendente al nero, al primo incontro. E’ previsto a breve un altro contatto tra le parti: se non avesse esito, il portoghese potrebbe spingere per la cessione. A quel punto entrerebbe in gioco la Lazio. Sarri lo ha allenato a Empoli e Napoli, lo stima e non avrebbe difficoltà a inserirlo. Ha esperienza Champions. Certo parliamo di un giocatore di 32 anni e allora bisognerebbe capire e approfondire le valutazioni legate al cartellino. Si libera quasi gratis? Per ora va tenuto aperto uno spiraglio.