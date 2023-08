"Real Madrid, sfida al Napoli per Gabri Veiga: la strategia è chiara"

Concorrenza spagnola per Gabri Veiga. Il Napoli, secondo quanto racconta El Nacional, regista l'inserimento del Real Madrid per il talento del Celta Vigo. In realtà si tratta di un interesse "storico" ma la strategia del club di Madrid, fino a pochi giorni fa, era quella di monitorare Gabri per poi puntarci dal 2024 quando sarebbero partiti sia Modric che Kroos. Invece l'accelerata del Napoli con l'offerta da 30 milioni ha convinto il Real ad inserirsi subito per evitare sorprese .

Napoli, anche il Real Madrid si inserisce per Gabri Veiga

Proprio El Nacional spiega che la strategia dei Blancos sarebbe quella di acquistarlo subito lasciandolo in prestito un anno al Celta Vigo. Motivo? Tra Arda Güler, Brahim Diaz e Jude Bellingham non c'è spazio, oggi, per il talento classe 2002, ma il Real avendo saputo dell'offensiva del Napoli vorrebbe convincere l'agente del giocatore a "non prendere in considerazione l'offerta dei campioni d'Italia" provando così ad inserirsi per anticipare tutti.