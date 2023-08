"Napoli su un giovane talento del Brighton: vuole strapparlo a De Zerbi"

Julio Enciso , talento del Brighton, è il nome nuovo per l'attacco del Napoli . Dall'Inghilterra raccontano dell'interesse del club azzurro per il forte attaccante di De Zerbi, vera e propria rivelazione della seconda parte dell'ultima Premier League, autore di quattro gol e giocate di grandissima qualità. Secondo Telegraph Sport quello del Napoli è al momento un sondaggio esplorativo "in attesa dell'eventuale offerta formale" per un calciatore che il Brighton un anno fa ha pagato 11 milioni dal Libertad Asuncion e sul quale in passato c'era anche il Manchester City.

Baby talento: tutto su Enciso del Brighton

Enciso, paraguaiano, anni 19, è un duttile attaccante che agisce sia come prima punta che come esterno a sinistra. Lo scorso anno si è messo in mostra da gennaio in poi segnando quattro gol, di cui tre pesanti contro Chelsea, Arsenal e City. Bellissima la rete alla squadra di Manchester. Telegraph Sport sottolinea che il giocatore "non ha fretta di lasciare il Brighton, dove i giovani possono crescere" e ha anche aggiunto che "il Brighton chiede commissioni significative per i propri talenti". Dunque, affare difficile. Ma il Napoli, che intanto ha chiuso Cajuste a centrocampo, si è interessato al giocatore.