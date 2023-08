Benitez: "Gabri Veiga al Napoli? Per noi è meglio chiudere subito"

Riparte il campionato spagnolo. Domani in campo il Celta Vigo contro l'Osasuna, la grande curiosità dei tifosi del Napoli è capire se Gabri Veiga, il grande obiettivo per il centrocampo, giocherà oppure no. Del talento spagnolo ha parlato in conferenza stampa Rafa Benitez: "Per noi l'ideale sarebbe risolvere presto la situazione, in caso contrario sarei contento di averlo con noi perché è forte, ha qualità e può darci una grande mano". L'allenatore del Celta ammette una trattativa in corso pur senza citare il Napoli: "Conosciamo la situazione, c'è una clausola, qualcuno può venire e pagarla all'improvviso o avvicinarsi a quella cifra e noi non possiamo fare niente".