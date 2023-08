Zielinski dice no agli arabi: ha scelto il Napoli, ora il rinnovo

C’è chi dice no: per esempio Piort Zielinski , 29 anni, un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2024, la possibilità di guadagnare trentasei milioni di euro fino al 2026 e la voglia di starsene a casa sua, a Varcaturo, quasi Castel Volturno, «quasi» Fuorigrotta, il luogo dell’anima.

Zielinski, c'è chi dice no

Zielinski si è sempre opposto all’idea araba, lo volevano all’Al-Alhi, l’avrebbero fatto (più) ricco e lui niente, ha scelto Napoli, finché si può. Sta ragionando sul rinnovo, è stato lui a convincere il club - che avrebbe incassato trenta milioni di euro - parleranno in questi giorni per rivedere il contratto e per metterci la firma, un sorriso: Zielinski vuole godersi lo scudetto con il Napoli. Poi, magari, un giorno si vedrà. Non ora, questo è il momento del no agli arabi e del sì al Napoli e a se stesso.

