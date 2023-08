Veiga in Arabia, Kroos condanna la trattativa con un duro commento

Il duro commento di Toni Kroos

La vicenda ha scatenato la reazione di Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid ha commentato con un eloquente "imbarazzante" l'operazione che ha visto protagonista Gabri Veiga, in risposta a un post su Instagram. Dura da digerire per il tedesco come un giovane di 21 anni possa andare via dall'Europa ed evitare di giocare la Champions League, per intascare i milioni promessi dall'Arabia.