Benitez su Veiga: "Ha tempo per tornare in campionati competitivi"

Per il Celta Vigo è la vigilia del match di campionato con il Real Madrid , con Benitez che ha parlato in conferenza stampa per presentare l'incontro. Ovviamente non è mancato un riferimento a Gabri Veiga , in procinto di passare all'Al Alhi dopo essere stato in trattativa con il Napoli.

Le parole di Benitez su Gabri Veiga

Benitez ha sottolienato: "Sicuramente non sarà tra i convocati perché emotivamente è molto difficile per un ragazzino della sua età gestire tutto e di più in una partita contro il Real Madrid. La situazione del calciatore stesso è una situazione che cambia la sua vita e quella della sua famiglia. Cambia anche per lui e data la sua età può tornare a giocare in campionati più competitivi, ma forse il campionato arabo diventerà un campionato competitivo. Il ragazzo ha un'opportunità, anche per la sua famiglia è un'opportunità. Non possiamo dimenticarlo. È una decisione che dovrà prendere.La cosa triste è che vendendo i tuoi giocatori devi prendere un altro giocatore che deve adattarsi, e anche se quel giocatore è molto bravo ma forse non si adatta e il tempo passa e devi sempre verificare che ciò accada".