Rinnovo Kvaratskhelia, ci siamo: oggi l'agente è a Napoli

Napoli, il punto sul rinnovo di Kvara: oggi l'agente è in città

Il contratto di Kvaratskhelia è in scadenza a giugno del 2027. Può sembrare un'infinità, ma la storia recente del calcio di Serie A ha portato i presidenti a voler blindare i propri protagonisti in ogni modo. E così vuole fare anche De Laurentiis, non solo con Osimhen ma anche con Kvaratskhelia. Il suo agente Mamuka Jugeli sarà oggi in città per assistere alla sfida col Sassuolo e soprattutto per proseguire nella trattativa del rinnovo. La priorità è ritoccare l'ingaggio attuale, che prevede 1,4 milioni di euro a stagione. C'è un incontro in vista e potrebbe già essere decisivo per il futuro del talento georgiano, in campo oggi contro il Sassuolo.