Napoli, Garcia sceglie Politano-Osimhen-Kvaratskhelia: da quanto non giocano insieme

Il Napoli torna a giocare al Maradona per la seconda giornata di campionato contro il Sassuolo . Dopo la vittoria contro il Frosinone all'esordio nella Serie A 2023/2024, Garcia sceglie sempre il 4-3-3 ma cambia gli interpreti in attacco: a destra Politano , al centro Osimhen e a sinistra Kvaratskhelia .

Politano-Osimhen-Kvaratskhelia: da quanto tempo!

Un tridente insolito per gli azzurri: i tre non giocano insieme in campionato da 169 giorni, in assoluto invece da 131. Infatti l'ultima partita con questi tre davanti è stato il ritorno degi quarti di finale di Champions League contro il Milan. Un ritorno possibile anche grazie al rientro di Kvaratskhelia dopo che aveva saltato la prima giornata per un affaticamento. Georgiano che torna in campo anche con il desiderio di chiudere il digiuno da gol.