Napoli, Kvaratskhelia a secco di gol: il digiuno che dura da troppo tempo

Il Napoli domenica 27 agosto torna in campo al Maradona per la partita contro il Sassuolo , match valido per la seconda giornata di campionato . E Kvicha Kvaratskhelia ha la possibilità di mettere la parola fine su un digiuno che dura da troppo tempo.

Napoli, Kvaratskhelia vuole interrompere il digiuno

Il georgiano non segna un gol con la maglia del Napoli dal 19 marzo: rigore contro il Torino. Su azione invece non segna dal gol meraviglioso con l'Atalanta dove ha messo a sedere mezza difesa avversaria. Nel tridente che Garcia schiererà contro i neroverdi composto da lui, Osimhen e Politano, Kvaratskhelia è quello che non segna da più tempo. Il Sassuolo rimane comunque la squadra di Serie A contro cui è stato coinvolto in più reti: due gol e due assist.