Kvaratskhelia non parte per Frosinone: il comunicato del Napoli

Napoli, Kvaratskhelia non parte per Frosinone: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale con il report dell'allenamento di oggi, il Napoli ha reso noti i nomi dei giocatori che hanno lavorato a parte. Tra questi rientra anche Kvaratskhelia, che non sarà convocato da Garcia per la gara col Frosinone. Di seguito la nota del club: "Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".