Frosinone-Napoli, in diretta la conferenza stampa di Rudi Garcia LIVE

Mancano poco più di 24 ore e finalmente si alzerà il sipario sulla Serie A 2023/24 . Ad aprire il campionato sarà la sfida dello stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Napoli , rispettivamente la vincitrice della scorsa Serie B e la squadra campione d'Italia. Gli azzurri si presenteranno in campo con un volto nuovo, plasmato dal nuovo allenatore Rudi Garcia , che in conferenza stampa presenta il match.

12:00

Napoli, Kvaratskhelia non parte per Frosinone

Tegola dell'ultimo minuto per Rudi Garcia: Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Frosinone. Lo ha comunicato il Napoli con una nota sul proprio sito, in cui viene indicato il report dell'ultimo allenamento e la situazione dell'attaccante georgiano, fermato per affaticamento.

11:50

Napoli, la probabile formazione contro il Frosinone

In attesa delle parole e le indicazioni di Rudi Garcia, la probabile formazione contro il Frosinone potrebbe essere questa: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Raspadori.

11:40

Napoli, fatta per Gabri Veiga: le cifre dell'operazione

In attesa dell'esordio in Serie A, il Napoli ha chiuso l'affare per Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo si trasferirà dal Celta Vigo a titolo definitivo, andando così ad arricchire la rosa di Rudi Garcia. Dopo settimane di attesa, l'operazione è stata definita interamente nella mattinata di oggi, con i due club che hanno trovato anche l'accordo sulle cifre (QUI PER LEGGERLE TUTTE).