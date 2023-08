Napoli tra conferme e sorprese: le scelte di Garcia per l'esordio con il Frosinone

Si avvicina il momento della verità per il Napoli. La squadra azzurra inizierà la stagione di Serie A da campione d'Italia nella sfida contro il Frosinone, in programma sabato 19 agosto alle 18:30. In quell'occasione si vedrà per la prima volta in una partita ufficiale la squadra di Rudi Garcia: le idee tattiche del nuovo allenatore potranno essere sviscerate a dovere, ma già dai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro arrivano i primi segnali sulle scelte che dovrebbe adottare alla prima di campionato, in attesa dell'acquisto di Gabri Veiga.