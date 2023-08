Gabri Veiga al Napoli, è fatta: le cifre dell'affare

Adesso è fatta per davvero. Sono stati giorni di attesa da parte dei tifosi del Napoli , ma ora potranno accogliere il loro nuovo centrocampista. Si tratta dello spagnolo Gabri Veiga , pronto a trasferirsi dal Celta Vigo alla corte di Rudi Garcia . Il club di De Laurentiis ha chiuso l'operazione dopo aver definito le cifre che verranno investite per l'innesto più costoso dell'estate azzurra.

Napoli, arriva Gabri Veiga: le cifre dell'affare

L'affare Gabri Veiga vedrà il Napoli investire 36 milioni di euro, da dividere tra parte fissa e i bonus. In più, i due club hanno trovato un accordo sulla percentuale della futura rivendita da destinare al Celta Vigo. Per quanto riguarda il giocatore, invece, firmerà un contratto fino al 2028 e percepirà 2 milioni di euro a stagione. Dopo lo scambio dei documenti, Veiga sarà atteso a Roma per le visite mediche.

Napoli, i numeri di Gabri Veiga

Con l'acquisto di Gabri Veiga, il Napoli entra di diritto tra le grandi concorrenti del mercato europeo. Solo qualche mese fa, infatti, lo seguivano con attenzione Real Madrid, Manchester City e Barcellona. Non c'è da stupirsi, d'altronde, per un 21enne (2002) che ha arricchito da subito la Liga con classe ed eleganza. Ma Veiga è anche visione e dinamismo, nonostante il suo metro e 84: il tipico portamento da calcio spagnolo gli ha consentito di realizzare undici gol e quattro assist in 36 partite la scorsa stagione, consentendogli anche di ricoprire più ruoli offensivi. Ha già giocato nove partite con la Spagna U21 e adesso punta al salto tra i grandi. Per farlo, però, dovrà prima dimostrare di aver raggiunto la maturità anche in Serie A con il Napoli.