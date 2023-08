Napoli, Rudi Garcia show in conferenza: fa il traduttore di se stesso

Certe volte le barriere linguistiche possono rappresentare dei limiti, ma questa volta non è il caso di Rudi Garcia. L'allenatore del Napoli si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida col Frosinone, in programma domani. E quando gli sono arrivate le domande in francese, si è trovato costretto a prendere in mano la situazione da one man show.