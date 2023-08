Lindstrom al Napoli, è fatta: domani le visite mediche

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom , 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma da De Laurentiis e il primo allenamento con Garcia in vista della sfida con la Lazio.

Il blitz di De Laurentiis

L’accelerazione per Lindstrom è stata decisa dopo Ferragosto da De Laurentiis, dopo i no ricevuti per Koopmeiners e la trattativa saltata a sorpresa per Gabri Veiga. L’offerta azzurra è stata complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio. Il segnale dell’affare ormai in definizione era arrivato ieri, quando all’inizio di Mainz-Eintracht Francoforte, il danesino era rimasto in panchina e non aveva messo piede in campo fino alla fine d’una partita rocambolesca, pareggiata nel recupero, evitando di ricorrere a un calciatore che ha già prenotato il viaggio verso l’Italia. Jesper Grænge Lindstrom è stato sempre in prima fila nell’elenco della spesa del Napoli, dove è entrato a marzo scorso, quando nel doppio ottavo con l’Eintracht incantò Cristiano Giuntoli. Ma il mercato ha i suoi tempi e anche le proprie variabili, il Napoli ha dovuto cambiare le proprie strategie dopo aver saputo dall’Atalanta che nessuna offerta, neanche da 45 milioni, avrebbe spostato Koopmeiners e, soprattutto, nel momento in cui è stato informato del dietro-front del management di Gabri Veiga: la conferma di Zielinski è stato un balsamo sul centrocampo e De Laurentiis e Meluso, il diesse, hanno preferito spostarsi di nuovo su Lindstrøm, riavvicinato il 17 agosto, pressato e convinto il 25, quando l’Eintracht ha ricevuto la prima proposta.

Lozano verso l’addio al Napoli

La definizione dell’affare Lindstrom, a questo punto, aggiunge scintille al caso Lozano. Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus - più o meno una quindicina di milioni in totale - ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po' in più. Tra l'altro, a un certo punto i club avevano provato a lavorare anche su Johan Bakayoko, esterno belga di 20 anni, ma poi l'Eintracht ha deciso di sbloccare Lindstrom. L'ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l'ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Cioè nel 2024. Ovvero: a gennaio acquisirà lo status di parametro zero. E gennaio sarà anche il mese in cui si riapriranno le frontiere del mercato americano: il Chucky, infatti, è stato a lungo nel mirino del Los Angeles FC e se la sua situazione non cambierà entro venerdì allora la soluzione californiana potrebbe tornare d'attualità. A suo tempo. Per il momento il Psv è l'attualità: sabato è stato a Napoli il suo manager, Barry Whelan, ma il blitz è stato interlocutorio.

In bilico il futuro di Gaetano al Napoli

Per la cronaca: riflessioni in corso anche sulla cessione di Gianluca Gaetano in prestito secco al Frosinone, operazione già definita a inizio weekend quando il Napoli aveva deciso di affondare su un altro centrocampista dopo aver perso Gabri Veiga. Salvo poi prendersi qualche giorno per pensare: se fino a venerdì i piani non cambieranno, allora il trasferimento sarà congelato e Gaetano potrà continuare la stagione in azzurro.