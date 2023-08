Napoli, Lindstrom è la nuova arma di Garcia

NAPOLI - In politica, lo definirebbero bipartisan: piace a destra o anche a sinistra (però a piede invertito); oppure, e non sarebbe un gran complimento, uomo per tutte le stagioni. Altrimenti, che pure va di moda, si potrebbe dargli del multitasking: lo metti di qua, lo sposti di là, e ci trovi sempre qualcosa, fosse anche «semplicemente» un dribbling. Il Napoli li sceglie così, ma da un bel po’, da quando è uscito dai confini e si è aperto all’internazionalizzazione, perché conviene pagarne uno e trovarne (almeno) due: per Jesper Lindstrom, che non conoscerà Jannacci, l’importante è esagerare, non a caso sa starsene sulle due fasce o anche in mezzo al campo. C’è qualcosa di nuovo, dunque anche di antico, in questa squadra che aspetta sempre una spruzzata fresca di fantasia, che guarda sistematicamente avanti - avendo le spalle discretamente scoperte - perché nell’orizzonte puoi trovarci magari qualcosa di emozionante: Lindstrom è un calciatore moderno, con tracce di antichità quando punta l’uomo e lo salta, non sa di scuola calcio ma di talento proprio, è luce che abbaglia e comunque che illumina. Rudi Garcia ha varie idee in testa, ha ereditato da Spalletti un’opera d’arte, tutto tiki-taka e pure gegenpressing, ma pure ripartenze (contropiede non fa più chic) e comunque padronanza assoluta di se stesso e delle partite: e ora che il Napoli gli appartiene per intero, lo sta modellando a propria immagine e somiglianza, tra dettagli che si scorgono o anche no.