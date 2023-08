Napoli, il messaggio di Gaetano è un indizio sul suo futuro

Sono giorni importanti per quanto riguarda le entrate e le uscite del Napoli , in particolare per i centrocampisti . Gli azzurri sono stati a un passo da Gabri Veiga , trasferitosi poi all'Al-Ahli. Intanto, Demme ha rifiutato l'Hertha Berlino poco prima di lasciare l'Italia, mentre Zielinski rinnoverà il suo contratto. Tante evoluzioni sul fronte calciomercato, ma l'ultima riguarda Gaetano .

Napoli, il messaggio social di Gaetano sul futuro: "To be continued"

Già negli scorsi giorni si è parlato di come Gaetano fosse vicino a trasferirsi al Frosinone, salvo poi rivalutare la propria posizione quando tutto sembrava ormai accordato. E adesso ha pubblicato un messaggio social che non lascia spazio a dubbi: il centrocampista giocherà con il Napoli in questa stagione. Sul suo account Instagram, infatti, è spuntato un video del suo gol contro l'Inter, che si conclude con un "to be continued". E nella descrizione, Gaetano scrive "Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli". Un chiaro messaggio di come la sua cessione non si concluderà e alla fine resterà con la squadra di Rudi Garcia.