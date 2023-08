Napoli, quanto pesa Demme: fuori rosa ma con un ingaggio da top

Sono giorni particolari per il centrocampo del Napoli. Dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga, la situazione sembra essersi bloccata tra entrate e uscite. Nonostante l'interesse da parte del Frosinone per Gaetano, gli azzurri non spingono per nessun nuovo acquisto in mediana (Lindstrom sarà il sostituto di Lozano). Colpa anche dei tanti ingaggi pesanti presenti in rosa, uno su tutti: quello di Demme, per cui adesso il Napoli dovrà fare valutazioni importanti.