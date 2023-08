Napoli, c’è l’Hertha Berlino ma Demme punta i piedi: cosa succede adesso

I contratti si rispettano e Diego Demme ha scelto di farlo : il mercato è perfido , però pure diabolicamente imprevedibile, quando sembra non offra nulla a cui aggrapparsi, all’improvviso lancia una liana, ma adesso sta a Castel Volturno e vorrebbe correre e lottare assieme al Napoli. Giugno 2024 è la naturale scadenza di quell’accordo firmato nel 2020, durante la rivoluzione di gennaio, e in attesa che succeda qualcosa o si presenti qualcuno, sta lì, con quei quattro milioni lordi (circa) che gli garantiscono tranquillità: ma la sua serenità nel bilancio diventa altro, si direbbe un peso, e vabbè che tre milioni a volte sono dettagli, ma talvolta i club vorrebbero limare le spese. Diego Demme nel Napoli è di troppo , glielo hanno detto a Rivisondoli, ha avuto modo di scoprirlo poi con il Frosinone, quando ha capito che il suo posto era sparito: fuori dal progetto, si dice così con eleganza, aspettando gli eventi.

Napoli, Demme e l'Hertha Berlino

Il primo contatto sembra evaporato ma guai fidarsi di quello che succede al mercato, dove le voci della sera spariscono nella notte e riappaiono all’alba: all’Hertha Berlino lo aspettano, vorrebbero ripartire con lui per ritrovare la Bundesliga, ma i segnali sono contrastanti e l’umore di Demme non è dei più invitanti. Le prime chiacchierate sono rimaste vaghe, la trattativa non è mai decollata e il Napoli ha tentato con il pressing di spingerlo ad un accordo che libererebbe di uno stipendio imponente e consentirebbe pure di fare altre valutazioni.

Demme, Frosinone e Verona interessate

C’è stato un attimo in cui s’è avuta la percezione che Demme potesse interessare al Genoa, identica galassia Hertha - 777 Partners - ma la storia è nata e si è adagiata nel nulla. Mentre in Italia s’avverte un venticello: Demme potrebbe fare comodo al Verona ed anche al Frosinone, che sono interessate al calciatore e però - chiaramente - impallidiscono dinnanzi ad un ingaggio così imponente, lontano dai propri standard. Gli ultimi sei giorni possono essere utili per dare una sterzata, per imprimere una svolta, per consentire a Demme di trovare una squadra nella quale poter giocare più di quanto non abbia fatto nella sua ultima stagione con il Napoli. Ma i soldi, a meno che non arrivino gli arabi, a volte sono tutto e complicano maledettamente il proprio mercato.