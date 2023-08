"Sorpresa Salah, va in Arabia: l'ingaggio offerto è fuori dal mondo!"

Non si arresta la marcia dell'Arabia Saudita che continua a pescare in Europa i migliori giocatori da portare in Saudi Pro League. L'ultimo nome in cima alla lista dell'Al-Ittihad è di quelli altisonanti e potrebbe affiancare i big già presenti come Benzema, Kante e Ronaldo. I sauditi sarebbero infatti sulle tracce di Mohamed Salah e sarebbero pronti a offrire una cifra mostruosa ai Reds per liberarlo.