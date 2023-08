"Demme-Hertha Berlino, l'affare può saltare: il clamoroso dietrofront del giocatore"

Sono giorni caldi per il mercato del Napoli, in particolare per le trattative che riguardano il centrocampo. Dopo la decisione di Gabri Veiga di trasferirsi in Arabia Saudita e la svolta su Zielinski, adesso anche per il futuro di Diego Demme potrebbe cambiare tutto. Il calciatore tedesco è pronto a fare dietrofront sull'Hertha Berlino secondo indiscrezioni arrivate dalla Germania.