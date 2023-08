Napoli, dove andrà Demme? L'indizio social sul suo futuro

Diego Demme è sempre più vicino all'addio al Napoli. Mentre gli azzurri attendono che si sblocchi l'affare col Celta Vigo per Gabri Veiga, il club ha già iniziato a sfoltire il centrocampo per fare spazio in rosa. E Demme sarà il primo partente, come fatto intuire dallo stesso calciatore con un indizio social.