Napoli, ora Demme è fuori rosa: ecco dove può trasferirsi

Napoli, Demme messo fuori rosa: può trasferirsi in Germania

Demme si trova sull'uscio della porta di casa Napoli. Già da diverse settimane, si era profilata in maniera quasi certa la possibilità di una sua cessione. Dopo essere stato messo fuori rosa e non aver preso parte alla trasferta di Frosinone, adesso è certo: il centrocampista lascerà il club azzurro - con cui ha un solo anno di contratto rimanente - e probabilmente l'Italia. Ha già ricevuto diverse lusinghe dalla Germania, dove potrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato per fare spazio in mediana a Gabri Veiga e a un altro probabile acquisto.