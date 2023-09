Kvaratskhelia, si tratta il rinnovo con il Napoli: le cifre e l'incontro

Kvicha Kvaratskhelia è tornato a pieno regime nel gioco del Napoli . Dopo lo spezzone avuto a disposizione contro il Sassuolo, in cui è risultato decisivo, nella partita persa con la Lazio il calciatore georgiano è tornato tra i titolari. E a guardarlo c'era ancora una volta Mamuka Jugeli , il suo agente , presente allo stadio Maradona soprattutto per continuare la trattativa per il rinnovo . Ma questa volta la trattativa è rimasta congelata.

Napoli, si tratta per il rinnovo di Kvaratskhelia: l'incontro tra l'agente e Micheli

Per la terza partita di fila in stagione, l'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, era presente allo stadio. L'entourage del georgiano e il Napoli stanno discutendo per il rinnovo. Al momento il contratto è in scadenza nel 2027 e prevede un ingaggio di 1,4 milioni di euro a stagione. L'entourage del calciatore chiede un notevole adeguamento, fino a 5 milioni più uno di bonus. Eppure, nella giornata di ieri non ha avuto modo di incrociare Aurelio De Laurentiis. C'è stato comunque un incontro con Maurizio Micheli, uomo mercato e responsabile dell'area scouting, ma la trattativa può davvero decollare solo dopo i colloqui con ADL. Niente da fare per questa volta, così Jugeli è ripartito, come Kvaratskhelia, che invece è pronto a unirsi alla sua Nazionale dopo la convocazione.