"Il Barcellona pensa al colpo Kvaratskhelia per la prossima estate"

Gli occhi del Barcellona su Khvicha Kvaratskhelia. Il club spagnolo sogna l'arrivo del georgiano per la prossima stagione - Kvara ha appena affrontato la Spagna con la sua Nazionale - ma sa bene che sarà un colpo difficile per due motivi: i costi e la folta concorrenza. A parlarne è El Nacional secondo cui Joao Felix non verrà riscattato e dunque per la prossima estate, "quando i problemi finanziari potrebbero essere alle spalle", servirà una grande operazione in entrata.