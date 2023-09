Napoli, difesa ko: chi potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati

Il Napoli sonda il mercato degli svincolati dopo il doppio infortunio in difesa. Al momento è una semplice idea quella di valutare centrali liberi dato che Juan Jesus tornerà dopo la sosta e Rrahmani potrebbe farcela per il Real Madrid. L'emergenza in difesa ha acceso i riflettori sul reparto arretrato dove ora sta trovando spazio Natan, all'esordio da titolare a Bologna. Chi sono i centrali al momento liberi e con curriculum coerente con le ambizioni del Napoli?

Una vecchia conoscenza del calcio italiano

Giramondo, Sokratis Papastathopoulos, anni 35, ha vestito in Italia le maglie di Genoa e Milan. Ha concluso la sua esperienza all'Olympiakos con 42 presenze in campionato, è fermo a zero, pronto per nuove avventure dopo aver girovagato: Grecia, ovviamente, poi Italia, Germania, Inghilterra e di nuovo Grecia.