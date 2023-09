Infortunio Juan Jesus: quante partite salterà il difensore del Napoli

Juan Jesus infortunato: le partite che potrebbe saltare

Ora i due difensori saranno titolari anche nelle prossime partite data l'emergenza. Oltre a Rrahmani, che punta ad esserci per la sfida di martedì contro il Real Madrid, Garcia dovrà rinunciare per diverse gare anche a Juan Jesus. Per quante? Data l'entità dell'infortunio, il difensore del Napoli dovrebbe saltare la sfida europea per tornare dopo la sosta quando sarà in programma la sfida al Verona del 21 ottobre. Dunque, Juan Jesus potrebbe mancare contro Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina.