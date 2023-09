Napoli, quante partite sarà costretto a saltare Rrahmani: c'è una speranza

Contro il Bologna, come col Genoa, Rudi Garcia dovrà rinunciare ad Amir Rrahmani . Il centrale del Napoli salterà la sfida di domenica al Dall'Ara e sarà fermo per diversi giorni a causa della lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra . Per questo motivo contro la formazione allenata da Thiago Motta giocherà ancora una volta Ostigard al suo posto mentre accanto al norvegese dovrebbe esserci Juan Jesus e non Natan .

Infortunio Rrahmani, per quanto tempo resterà fuori?

Rrahmani, come detto, salterà la partita contro il Bologna, ma è praticamente certo che il kosovaro sarà costretto a saltare pure le sfide del Napoli con l’Udinese al Maradona e quella di Lecce. Lo staff medico si sta attrezzando per un miracolo e rimetterlo in piedi per il kolossal di Champions con il Real Madrid, in programma il 3 ottobre, ma non sarà semplice dato che il suo infortunio induce alla cautela.