Napoli, novità su Rrahmani e Cajuste: le ultime dopo l'infortunio

Il Napoli dopo la giornata di riposo successiva alla gara contro il Braga è tornato in campo per preparare la sfida di domenica contro il Bologna. Rrahmani, infortunatosi in Champions League, uscito dopo pochi minuti e sostituito da Ostigard, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra .

Napoli, come stanno Rrahmani e Cajuste?

Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà indisponibile per la sfida di domenica. Cajuste ha svolto lavoro personalizzato in campo al pari di Gollini. Il centrocampista svedese non aveva neppure partecipato alla sfida in Portogallo: era partito con la squadra ma per un affaticamento si era accomodato in tribuna.