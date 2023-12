"Rinnova col Napoli?", arriva l'annuncio dell'agente

Non solo Victor Osimhen, per cui i dialoghi sono in corso e c'è apertura all'accordo. Il Napoli lavora a diversi prolungamenti di contratto. Tra questi c'è anche quello di Alex Meret. A riferirlo è stato il suo agente, Federico Pastorello: "Meret? Ci sono dialoghi in corso, i rapporti col club sono buoni. Il ragazzo si trova benissimo a Napoli".