Napoli, Elmas è già a Monaco per le visite mediche col Lipsia

Eljif Elmas ha già salutato Napoli. Il centrocampista macedone è partito per Monaco dove sosterrà le visite mediche prima della firma con il Lipsia, la sua nuova squadra. Ripartirà dalla Bundesliga il numero 7 del Napoli che, come anticipato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio, aveva voglia di giocare di più e per questo ha chiesto di partire a gennaio. Operazione da 25 milioni di euro a titolo definitivo.