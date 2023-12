Mercato Napoli: c'è l'offerta del Lipsia per Elmas, rebus Zielinski

Ma cosa fare, come farlo, quando farlo? Meno dieci e poi si vedrà: perché gennaio - da sempre - è una trappola da evitare, una via di mezzo che non rientra nel percoso di Adl, rivoluzionario quanto basta ma d’estate . Il mercato è una dolcissima ossessione popolare, strega chiunque al punto giusto, ma nell’unica circostanza in cui il Napoli s’è lasciato andare - anno di (dis)grazia 2020 - fu economicamente un bagno di sangue, lautamente ripagato più in là: Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna, e come dimenticarlo?, costrinsero a dare un colpo netto al bilancio, oltre un centianio di milioni, che il tempo ha risanato e rivalutato attraverso lo scudetto e le due qualificazioni Champions e tutto quello ch’è successo ed è diventato indimenticabile. Ma i tempi sono cambiati, forse anche le esigenze, e il Napoli dondola nei propri pensieri: servirebbe - e servirà - un centrocampista; è necessario, almeno per Mazzarri, un difensore centrale veloce ; e quindi: cosa, come, quando?

L'offerta del Lipsia per Elmas

È di 25 milioni l’offerta che il Lipsia ha presentato per Elmas. Venti di base fissa più 5 di bonus: un po’ meno di quanto messo sul tavolo in estate - una trentina -, ma la passione per il soggetto resta. Elif piace da morire ai tedeschi e ora c’è anche un buco creato dalla cessione di Forsberg in America, a un altro club griffato Red Bull: lo svedese andrà a giocare con i New York Red Bulls, in Mls. La sua partenza ha reso la candidatura di Elmas più attuale che mai, anche perché la stella della nazionale nord macedone non ha mai nascosto la sua voglia di giocare di più, di trovare più spazio rispetto a quanto è accaduto finora dopo una stagione da protagonista con Spalletti. Tra l’altro il suo contratto scadrà a giugno 2025 e di rinnovo non se ne parla, nonostante il Napoli stia provando da tempo ad affrontare il discorso con argomenti anche convincenti.

Napoli, riaperto il dialogo con Zielinski

A proposito di contratti e centrocampisti: la società azzurra ha riaperto il dialogo con Zielinski, in scadenza il 30 giugno 2024 e dunque illustre parametro zero dal primo giorno di gennaio. Il countdown scorre veloce: dodici giorni a partire da oggi. Con il giocatore, innamorato della città e della squadra come testimoniato anche dal gran rifiuto alla mega proposta estiva dell’Al-Ahli, l’accordo sarebbe stato anche raggiunto ad agosto, ma con il suo agente Bolek non è mai stata trovata l’intesa sulle commissioni. Zielinski, ovviamente, è nel pieno di un giro di corteggiatori: l’Inter in prima fila, poi la Juve e il West Ham. E l’Arabia Saudita resta sullo sfondo.

Caccia a un centrale e a un esterno se parte Zanoli

Altro potrebbe succedere, perché il mercato riserva sorprese: il Genoa vuole Zanoli, che ha giocato sei mesi con la Sampdoria e dunque conosce la città; ma se partisse l’esterno di destra, Mazzarri avrebbe bisogno di un altro uomo, Mazzocchi della Salernitana per dirne uno; Faraoni del Verona per dirne un altro. E poi c’è il centrale, che ruba riflessioni non ancora profondissime. Il Napoli vorrebbe rifondare il proprio centrocampo: Demme è stato proposto alla Salernitana e al Verona, ha estimatori in Germania.