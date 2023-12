Napoli su Samardzic: contatti con l'Udinese per averlo subito

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Per gennaio sono diversi i profili monitorati. Si valutano tanti nomi a centrocampo con Elmas ormai promesso sposo del Lipsia, Anguissa out un mese per la Coppa d'Africa e, in vista del futuro, Zielinski primo obiettivo per l'Inter a parametro zero a giugno qualora non si accordasse con il Napoli per il prolungamento di contratto.