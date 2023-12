Napoli, l'agente di Meret: "Ha ricevuto critiche eccessive"

Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2024 , ma il Napoli può esercitare opzione per prolungamento di un altro anno. Pochi mesi, dunque, e si avranno novità sul destino del numero uno di Mazzarri.

Cosa ha detto l'agente di Meret?

A poche ore dalla gara contro il Monza, il suo agente, Federico Pastorello, è intervenuto a Sky Sport per parlare del futuro del portiere: "Bisognerà incontrarsi a fine stagione per decidere come approcciare il mercato, immagino che o ci sarà il rinnovo o una partenza. Alex è molto contento di essere a Napoli anche se questa è stata un'annata difficile, ha ricevuto critiche eccessive".