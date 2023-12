Napoli-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Napoli-Monza in diretta sul nostro sito

Napoli-Monza: orari e canali

La gara tra Napoli e Monza è in programma alle ore 18.30 allo Stadio Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Napoli-Monza in diretta TV

Napoli-Monza sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Napoli-Monza in streaming

La partita Napoli-Monza sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Russo, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone.

La probabile formazione di Palladino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Akpa Akpro; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Cittadini, F. Carboni, Pedro Pereira, Machin, Kyriakopoulos, Bondo, V. Carboni, Vignato, Mota Carvalho, Maric.

Napoli-Monza in diretta, la cronaca

Il Napoli ha perso l’ultima partita disputata contro il Monza (0-2 il 14 maggio 2023, con reti di Dany Mota e Andrea Petagna) e tra Serie A, Serie B e Coppa Italia i partenopei non hanno mai subito due sconfitte di fila contro i lombardi.

Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi.

