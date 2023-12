Cioffi: "Samardzic? Se arriva una grande squadra non sta a me trattenerlo"

Gabriele Cioffi alla vigilia della gara contro il Bologna respinge alcune voci emerse nei giorni scorsi su Samardzic ( "Non è vero che non ho un buon rapporto con lui" ) e glissa sul tema mercato ben consapevole della corte di diverse squadre per il talento classe 2002.

Cosa ha detto Cioffi su Samardzic?

Il centrocampista dell'Udinese è uno degli obiettivi del Napoli per la sostituzione di Elmas ma anche per l'eventuale addio di Zielinski a giugno: "Non sarei io a dovergli dire di restare o meno in caso di offerta da parte una grande squadra. In quel caso ci penserebbe la società" ha detto Cioffi, lasciando aperta dunque qualsiasi riflessione o ipotesi in vista del mercato di gennaio.