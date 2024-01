Napoli, chi sono i giocatori che da oggi possono firmare per altri club

Piotr Zielinski, e non solo . Sono quattro i calciatori del Napoli in scadenza di contratto , cinque se si considera anche Gollini che è in prestito dall'Atalanta e che dunque a fine anno avrà esaurito il suo rapporto professionale col club di De Laurentiis. Il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato ed è nel mirino dell'Inter , ma ci sono altri giocatori il cui destino è in bilico e che intanto, da regolamento, a partire da oggi potranno firmare per altre società .

Chi sono i giocatori in scadenza di contratto?

Ha il contratto in scadenza nel 2024 anche Meret ma, come ricordato recentemente dal suo agente, il Napoli può esercitare opzione per prolungamento di un altro anno. Anche Diego Demme è in scadenza e per lui non ci sono dubbi: saluterà a fine stagione. Infine, un altro giocatore in scadenza è Hubert Idasiak, giovanissimo portiere polacco, anni 21, cresciuto nel settore giovanile del club azzurro.