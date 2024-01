Napoli, il mercato: Samardzic a oltranza, Dragusin per la difesa

Il primo acquisto di gennaio percorrerà 56 chilometri e tornerà a casa: Pasquale Mazzocchi , un napoletano per il Napoli. Dalla Salernitana: 3 milioni di euro o giù di lì per avere il suo cartellino dopo i rifiuti di Zanoli e Demme di cambiare maglia in versione contropartita tecnica, e un contratto fino al 2027 per il giocatore. Firmerà oggi, dopo le visite mediche in programma di buon mattino a Roma, a Villa Stuart, e poi andrà a presentarsi a Mazzarri e ai nuovi compagni: reciterà innanzitutto da vice Di Lorenzo, ma può giocare anche più alto avendo agito sistematicamente nel 3-5-2, nonché adattarsi a sinistra. Il suo arrivo vale il placet alla cessione di Alessandro Zanoli: la destinazione è il Genoa, però resta da capire la formula.

Napoli-Genoa, trattativa per Dragusin

Ovvero: inizialmente è stato valutato esclusivamente il prestito secco, ma il Napoli ha formalizzato un’offerta al club rossoblù per Radu Dragusin, 21 anni, il difensore centrale prediletto per rinforzare il reparto, articolata in questo modo: 13 milioni di euro più il cartellino di Zanoli, valutato 12 milioni. In totale: 25 milioni di euro. La proposta non è stata accettata, ma il Napoli è disposto ad aumentare il cash e ad inserire eventualmente il cartellino di Leo Ostigard (difensore centrale, tra l’altro un ex); in questo caso, Zanoli volerebbe a Genova in prestito. In un modo o nell’altro, insomma, il suo destino sembra scritto, mentre tutta da decifare è la storia relativa a Dragusin: in cima alla lista dei suoi desideri continua a esserci il Tottenham, ma De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa.

Napoli, tutto su Samardzic

Parallelamente, il presidente tratta con la famiglia Pozzo, e dunque con l’Udinese, per Lazar Samardzic, 21 anni, l’erede di Elmas e volendo spingersi oltre anche di Zielinski. Ieri, però, l’affare è stato definito così: più complicato. Questione di quadratura economica: manca con il giocatore e il suo entourage, cioè il padre; e per il momento anche con l’Udinese, considerando la richiesta iniziale di 27 milioni, a dispetto dei 20 più 5 che il Napoli è pronto a mettere sul tavolo dopo la cessione di Elmas al Lipsia. La partita, comunque, è aperta. Apertissima. E sullo sfondo, nell’ombra, c’è la Lazio: attende gli sviluppi e gli scenari. Ma soltanto a cifre ritenute congrue.

Napoli, la lista

I profili in cima all’elenco del Napoli, insomma, sono questi: due ventunenni, un difensore rumeno molto attratto dagli Spurs e dalla Premier, e un centrocampista serbo che ad agosto aveva anche fatto le visite mediche con l’Inter salvo poi tornare a Udine dopo un epilogo da colpo di scena inaugurato dal cambio di agente voluto da suo padre sul fotofinish. Con tutti gli accordi già fatti. Alternative: per la difesa sono stati fatti tentativi per Merih Demiral, 25 anni, turco ex Juve e Atalanta che in estate è stato ricoperto d’oro dall’Al-Ahli; per i giapponesi Ko Itakura del Gladbach (26 anni) e Takehiro Tomiyasu (25) dell’Arsenal; per Jean-Clair Todibo (24), francese del Nizza che piace anche al Tottenham. A centrocampo, invece, sempre valide le pista che portano al tedesco Emre Can, 29 anni, altro ex della Juve di stanza al Borussia Dortmund, e a Pierre-Emile Hojbjerg (28), danese del Tottenham.

Napoli, l'affare

Ieri, nel frattempo, è stato definito l’acquisto di Mazzocchi: De Laurentiis lo aveva chiesto a Iervolino da un po’ ma dopo il ritorno di Sabatini l’offerta da poco più di un milione era stata rifiutata. Fino al nuovo accordo spinto anche dal giocatore, napoletano di Barra: ha subito palesato la voglia di vestire la maglia della sua città, della squadra campione d’Italia, e di misurarsi in Champions dopo aver assaporato la soddisfazione della Nazionale con Mancini. Oggi, dicevamo, le visite mediche, la firma e l’inizio della nuova vita. Con destinazione Torino: domenica sarà tra i convocati.