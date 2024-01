Walace su Samardzic: "Non so cosa passi per la sua testa ma..."

Walace, Samardiz e il mancato trasferimento all'Inter

Il centrocampista brasiliano ha poi aggiunto: "Non so cosa passi in testa in queste situazioni, ma gli facciamo sempre sentire la nostra fiducia. È molto importante per noi, è un gran giocatore”. Il Napoli è pronto a trattare Samardzic a oltranza e le parole di Walace rappresentano, semmai ce ne fosse stato bisogno, una conferma rispetto al potenziale del compagno di reparto serbo.