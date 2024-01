Napoli, commenti speciali al post di Ngonge: doppio indizio di mercato?

Tra le centinaia di commenti con cui è stato commentato il post condiviso su Instagram da Ngonge e il Napoli, per annunciare il trasferimento dell'attaccante belga in azzurro, sono due in particolare a non essere passati inosservati. Innescandone tanti altri. Orel Mangala e Arthur Theate hanno fatto i complimenti al connazionale scatenendo i sogni di mercato dei tifosi partenopei: con tanto di inviti a raggiungere Ngonge al Napoli.