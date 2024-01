Ngonge ufficiale al Napoli, il saluto social al Verona è da brividi

Nel giorno in cui Cyril Ngonge è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli non è mancato il ringraziamento dell'attaccante belga al club che lo ha portato in Italia dal Groningen permettendosi di affermarsi ad alti livelli in Serie A .

Ngonge su Instagram: "Il Verona per sempre nel mio cuore"

Sul suo account Instagram, attraverso le didascalie a commento delle immagini salienti della sua esperienza al Verona, Ngonge ha scritto: "L'Hellas Verona sarà per sempre nel mio cuore. Ciao popolo gialloblu, volevo esprimervi tutto il mio amore, che provo anche per tutte le persone legate al club. Grazie per il supporto eccezionale che mi avete offerto. Grazie per il modo in cui mi avete accolto, sostenuto e trattato durante quest'anno. Un anno è così poco, ma allo stesso tempo così tanto. Vado via con il cuore e la testa pieni di ricordi".