Idee chiare sul futuro per Victor Osimhen. Impegnato in Coppa d'Africa, con la sua Nigeria qualificata agli ottavi, l'attaccante del Napoli - che ha recentemente rinnovato col club di De Laurentiis - ha parlato alla CBS: "Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step al termine della stagione attuale. Ho le idee chiare, ho il mio piano, so cosa voglio fare e il prossimo passo che intendo compiere".